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Spor

GALATASARAY POTADA ÇEK RAKİBİNE YENİLDİ ANKARA (A.A)

24 Kasım 2010 22:59

-GALATASARAY POTADA ÇEK RAKİBİNE YENİLDİ ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Galatasaray Medical Park Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi (C) Grubu 5. maçında deplasmanda Çek Cumhuriyeti temsilcisi ZVVZ USK Prag'a 84-56 yenildi. Başkent Prag'daki Folimanka Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreği 26-14, ilk yarı da 42-28 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Üçüncü çeyreği de 64-43 geride tamamlayan Galatasaray, sahadan da 84-56 mağlup ayrıldı. Galatasaray, 1 Aralıktaki 6. maçında Fransa'nın Tarbes GB takımını konuk edecek.

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