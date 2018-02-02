T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

02 Şubat 2018 21:22

İSTANBUL, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, sarı-kırmızılıların Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK\'ya sevk edildiğini duyurdu.
TFF\'den yapılan açıklamada, \"Galatasaray Kulübü\'nün 01.02.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52\'nci maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Ziraat Türkiye KupasıAtiker KonyasporGalatasaray Profesyonel Futbol Disiplin KuruluTürkiye Futbol FederasyonuKonya Büyükşehir Belediye StadyumuPFDKTFFKulübüAtiker KonyasporGalatasaray Ziraat Türkiye KupasıFutbol Disiplin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24