Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL, (DHA)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, sarı-kırmızılıların Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK\'ya sevk edildiğini duyurdu.
TFF\'den yapılan açıklamada, \"Galatasaray Kulübü\'nün 01.02.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52\'nci maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir\" denildi.