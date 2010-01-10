Galatasaray parayı buldu

T24 - Telekom'dan 10 yılda gelecek 75 milyon Euro'yu Halkbank'a kırdırttı.





Telekom'dan 10 yılda gelecek 75 milyon Euro'yu Halkbank'a kırdırtan Galatasaray Yönetimi, 96 milyon Dolar'ı cebine koydu; 65 milyon Dolar şirket birleşmesine ayrıldı, 12 milyon Dolar iki şubeye dağıtıldı, kaldı elde 19 milyon Dolar.

Her zaman finansal sıkıntılarıyla gündeme gelen Galatasaray, bu kez parayı bol buldu, dağıtıyor! Sarı-Kırmızılı yönetim, Türk Telekom’la imzalanan anlaşma gereği, stadın isim hakkı için 10 yılda 50 milyon Euro, formadaki göğüs reklamı için de 5 yıldaki 25 milyon Euro geliri, Halkbank’la anlaşarak kırdırdı.



İlaç gibi geldi...

Bugünkü kura göre çevrilen para 120 milyon Dolar. Anlaşmaya göre Cim Bom 96 milyon Dolar peşin aldı, geri kalan para faiz olarak Halkbank’a kaldı. Banka, parasını 5 ve 10 yıllık vadelerle Türk Telekom’dan alacak. Galatasaray Yönetimi ise bu 96 milyon Dolar’ı elinde çok kısa süre tutabildi. İlk etapta 12 milyon Dolar, futbol ve basketbol şubesinde paylaştırıldı. Cemal Nalga skandalından sonra kümede kalması zorlaşan takımı motive edebilmek için tüm alacaklar ödendi. Basketbol şubesinde şu an itibariyle kimsenin alacağı kalmadı.



Sıkıntılar çözülüyor

Futbolculara da geçtiğimiz günlerde alacaklar ödenmişti, bu paranın da bu kaynakla karşılandığı belirlendi. Elde kalan 84 milyon Dolar’ın 65 milyon Dolar’ı ise yıllardır kulübü büyük zarara uğratan bir açığın kapatılması için kullanılacak. Her kongrede bir şekilde gündeme gelen Sportif A.Ş. ve Futbol A.Ş. birleşmesi sonunda gerçekleşecek. Yönetimin hedefi birleşmeyi Mart’taki kongreye kadar tamamlayıp, önemli bir koz elde etmek. 65 milyon Dolar’ın daha harcanmasından sonra elde kalacak 19 milyon Dolar. Cim Bom’un bu kaynağı da transferde kullanması bekleniyor. Acil ödemeler ve çeşitli yatırımlarda da bu paradan yararlanılacak.