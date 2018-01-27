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Spor

Galatasaray, Osmanlıspor maçında süprize izin vermedi

Feghouli, 1 gol 1 asistle takımına galibiyeti getiren isim oldu

27 Ocak 2018 20:38

Galatasaray Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın golleri 37. dakikada Feghouli ve 88. dakikada Gomis'ten geldi.

Galatasaray, taraftarının da desteği ile mücadeleyi baştan sona kontrol ederken Osmanlıspor'un kaleyi bulan ilk şutu 67. dakikada Serdar Gürler'den geldi.

Galatasaray, 37. dakikada Yasin'in soldan ortasında Eren Derdiyok topu indirdi Feghouli topu ağlara gönderdi. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla sona erdi.

Eren Derdiyok'un yerine 81. dakikada oyuna dahil olan Gomis, 88. dakikada Feghouli'nin pasında takımının 2. golünü attı.

Gomis hakkında çıkan parasını alamadığı için oynamadı haberlerine tepki olarak gol sevincinde 'Hayır' diyerek taraftara seslendi.

Mücadele bu sonuçla sona ererken 41 puana ulaştı ve maç fazlası ileliderliğe yükseldi.

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19:00

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Rodrigues, Yasin, Feghouli, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın, Numan, Muhammet, Mehmet Güven, Musa, Serdar, Özer, Aminu, Doukara

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

(beIN Sports)

 

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