-GALATASARAY OLİMPİYAT'TA 3 PUAN PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak Galatasaray'da tek hedef galibiyet. Ligde deplasmanda yaptığı son 3 maçında galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenerek rakip sahalardaki şanssızlığını kırmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Neill, sakatlıkları bulunan Arda, Hakan, Kewell ve grip olan Anıl, Gaziantepspor karşısında takımlarının formasını giyemeyecekler. Öte yandan, uzun süren sakatlığının ardından yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayan Pino'nun ise bu maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.