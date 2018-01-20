Galatasaray Olağanüstü Genel Kurul'da 17. sandık açıldı

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurul\'da 17. sandık açıldı.

17. sandıkta 93 sarı oy (Mustafa Cengiz), 95 kırmızı oy (Dursun Özbek) çıktı. Bu sandığın ardından Mustafa Cengiz bin 578, Dursun Özbek bin 432 oya yükseldi.

DURSUN ÖZBEK, LİSEDEN AYRILDI

Galatasaray Kulübü\'nün mevcut başkanı Dursun Özbek, son sandık açılmadan önce Mustafa Cengiz\'in yanına giderek tebrik etti ve daha sonra Galatasaray Lisesi\'nden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Dursun Özbek\'in, Mustafa Cengiz\'i tebrik etmesi

- Adaylardan detaylar

- Dursun Özbek\'in ayrılışı