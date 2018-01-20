T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Olağanüstü Genel Kurul'da 17. sandık açıldı

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da 17

20 Ocak 2018 23:16

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurul\'da 17. sandık açıldı.
17. sandıkta 93 sarı oy (Mustafa Cengiz), 95 kırmızı oy (Dursun Özbek) çıktı. Bu sandığın ardından Mustafa Cengiz bin 578, Dursun Özbek bin 432 oya yükseldi.
DURSUN ÖZBEK, LİSEDEN AYRILDI
Galatasaray Kulübü\'nün mevcut başkanı Dursun Özbek, son sandık açılmadan önce Mustafa Cengiz\'in yanına giderek tebrik etti ve daha sonra Galatasaray Lisesi\'nden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Dursun Özbek\'in, Mustafa Cengiz\'i tebrik etmesi
- Adaylardan detaylar
- Dursun Özbek\'in ayrılışı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serhan TÜRKDHA Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel KurulMustafa CengizDursunBuDURSUNLİSEDEN AYRILDI Galatasaray KulübüGalatasaray LisesiGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ DursunAdaylardan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24