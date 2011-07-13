-GALATASARAY OLAĞAN DİVAN KURULU TOPLANTISI İSTANBUL (A.A) - 13.07.2011 - Galatasaray Kulübü'nün temmuz ayı olağan Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Galatasaray Adası'nda, İrfan Aktar başkanlığında geçekleştirilen toplantıya yaz dönem olması nedeniyle katılım oldukça düşük olurken, kulüp başkanı Ünal Aysal'ın da gecikmeli olarak katılması dikkati çekti. Sarı-kırmızılı yönetim adına toplantıda üyeler, Adnan Öztürk, Refik Arkan, Abdürrahim Albayrak, Adnan Nas, Necati Demirkol, Semih Haznedaroğlu, Ahmet Ocaklı, Mehmet Cibara, Sedat Doğan ve Aka Gündüz Özdemir de yer aldılar. Riva arazisinin değerlendirilmesini incelemek üzere Doğan Hasol başkanlığında çalışma yapan komitenin raporu, komite üyesi Hayrettin Kozak tarafından özet bir şekilde üyelere aktarıldı. Ayrıca, Türkiye şampiyonu olan A2 Futbol Takımı ve sutopu takımının teknik kadroları ile oyuncularına toplantıda Divan Başarı Beratı verildi. Diğer yandan, verilen önerge üzerine, Divan Kurulu'nun ağustos ayı toplantısının yapılmamasına oy birliğiyle karar alındı.