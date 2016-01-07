Galatasaray Odeabank son 32'ye farklı galibiyet ile başladı

Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası N Grubu ilk maçında İspanya'nın CAI Zaragoza takımını 35 sayı farkla 103-68 yendi.

Karşılaşmaya Schilb'in basketleriyle başlayan Galatasaray Odeabank, maça ağırlığını koyarak Micov, Lasme ve Sinan Güler ile skor üretti. CAI Zaragoza, Linhart, Jelovac ve Fotu ile basketler bulsa da rakibinin öne geçmesine izin vermeyen ev sahibi takım, 9. dakikada Sinan Güler'in basketiyle farkı 8 sayıya (18-10) çıkardı. Galatasaray Odeabank, ilk çeyreği 20-13 önde tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci periyota da etkili başlayan taraf oldu. Sinan, Schilb ve Micov'un elinden sayı üreten Galatasaray Odeabank, 13. dakikanın başında farkı 14 sayıya çıkardı: 29-15. Konuk takım, Fotu veTomas'ın basketleriyle oyunda kalmaya çalışırken, Galatasaray Odeabank, McCollum ile skor üretti ve farkı çift hanelerde tuttu. Etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 19. dakikada Göksenin Köksal'ın basketiyle 19 sayılık (48-29) fark yakaladı. Galatasaray Odeabank, ikinci çeyreği de 52-33 önde bitirdi.

Ev sahibi takım, üçüncü periyodun başında rakibinin boş döndüğü hücumlar sonrasında Sinan ve Schilb ile basketler buldu. Galatasaray Odeabank, Sinan ve Micov'un dış atışlardan sağladığı isabetlerle 25. dakikayı 31 sayı önde (71-40) geçti. Üstün oyununu çeyrek sonuna kadar devam ettiren Galatasaray Odeabank, 3. periyodu 81-53 önde kapattı.

Son çeyrekte farkı 30 sayının üstünde tutan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 35 sayı farkla 103-68 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı 25 sayıyla tamamlayan Galatasaray Odeabank kaptanı Sinan Güler maçın en skorer oyuncusu olurken, 5 oyuncunun çift hanelere çıktığı ev sahibi takımda McCollum 17, Micov 13, Schilb ve Dorsey on ikişer sayı üretti. Konuk ekip CAI Zaragoza'da ise Jelovac 15, Norel 14 sayıyla mücadele etti.

Galatasaray Odeabank, bu sonuçla son 32 turuna galibiyetle başladı.

Galatasaray Odeabank: 103 - CAI Zaragoza: 68

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya),Tomislav Vovk (Hırvatistan), Jasmina Juras (Sırbistan)

Galatasaray Odeabank: McCollum 17, Micov 13, Schilb 12, Sinan Güler 25, Lasme 9, Göksenin Köksal 7, Dorsey 12, Şafak Edge 8, Ege Arar

CAI Zaragoza: Henry 3, Sastre, Jelovac 15, Benzing 5, Norel 14, Linhart 5, Kravtsov 7, Fotu 12, Bellas 2, Tomas 5, Garcia

1. Periyot: 20-13

Devre: 52-33

3. Periyot: 81-53