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Spor

Galatasaray Odeabank, Eurocup'ta bir üst tura yükseldi

Galatasaray Odeabank, gruptaki son maçında rakibi Hapoel Jerusalem'i 87-68 mağlup etti

28 Aralık 2017 13:50

Gruptaki son maçında rakibi Hapoel Jerusalem'i 87-68 mağlup eden Galatasaray Odeabank,  Eurocup'ta bir üst tura yükseldi. Gruba kötü başlangıç yapan Galatasaray Odeabank, son 6 maçın 5'ini kazanarak üst turu garantiledi.

Son olarak dün akşam karşılaştığı İsrail temsilcisini ise 87-68 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maçın en skorer ismi 20 dakika süre alıp 14 sayı atan, Galatasaray Odeabank forması giyen Richard Hendrix oldu. Hendrix, en skorer olmasının yanı sıra 12 de ribaund alarak gecenin yıldızlarından biri olmayı başardı.

Galatasaray Odeabank 87 - 68 Hapoel Jerusalem

1.Periyot: 22-23
2.Periyot: 47-35
3.Periyot: 67-52

Galatasaray tribünleri İsrail'e tepki gösterdi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ABD başkanı Trump'ın İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü kabul edeceklerini duyurmasıyla başlayan protestolara katıldı. Taraftarlar maç içerisinde "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük", "Kudüs bizimdir, bizim kalacak" tezahüratlarında bulundu.

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Galatasaray OdeabankHapoel JerusalemEurocup

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