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Spor

Galatasaray Nonda ile yeniledi

Galatasaray'ın golcü futbolcu Shabani Nonda ile olan sözleşmesini 2010-2011 sezonu sonuna kadar uzattığı açıklandı.

27 Eylül 2008 03:00


Galatasaray'ın golcü futbolcu Shabani Nonda ile olan sözleşmesini 2010-2011 sezonu sonuna kadar uzattığı açıklandı.


Galatasaray Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin, Shabani Nonda'nın sözleşmesini uzattıklarını, Hakan Balta'yla da görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Sezgin, sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek Shabani Nonda ile yaptıkları görüşmeler sonrasında bu oyuncunun sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını kaydetti. Yeni yapılan anlaşmayla Nonda, 2010-2011 sezonu sonuna kadar sarı-kırmızılı takımla sözleşme yenilemiş oldu.

Diğer yandan, defansın solundaki performansıyla göz dolduran Hakan Balta'nın sözleşmesi de uzatılmak üzere. Adnan Sezgin, sarı-kırmızılı ekiple 2009-2010 sezonu sonuna kadar mukavelesi bulunan Hakan'la görüşmelerin devam ettiğini kaydederken, ''Yakında kendisiyle yeni sözleşme yapacağız'' ifadesini kullandı.

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