Galatasaray, Ndiaye'yi bitirdi!

Galatasaray, bir süredir çalışma yürüttüğü Badou Ndiaye transferi için Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı. Senegalli orta saha için ödenecek bonservis miktarının 7 milyon Euro civarında olması bekleniyor.

NTVSpor'un haberine göre, oyuncuyla daha önce anlaşma sağlayan Galatasaray, Osmanlıspor kulübüyle de anlaşmaya vardı ve transferi bitirdi. Resmi açıklamanın ilerleyen zamanda yapılması bekleniyor.

Teknik direktör Igor Tudor'un kadroda görmek istediği oyunculardan olan Ndiaye'nin 4 yıl için 8,8 milyon euro alacağı öğrenildi.