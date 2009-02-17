Galatasaray Bordeaux'da

Milliyet spor yazarı Mehmet Demirkol, Galatasaray nasıl tur atlar sorusunu yanıtlıyor. Fanatik gazetesinde yer alan Demirkol söyleşisi:Olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Galatasaray’ın bu sezon en iyi performanslarını gösterdiği iki oyun; Benfica ve Hertha deplasmanlarıydı. (Üstelik Hertha’nın şu an Bundesliga’da lider, Benfica’nın da Portekiz’de liderin 1 puan gerisinde 2. sırada olduğunu unutmayalım.) Galatasaray, Avrupa deplasmanlarında Türkiye’de çıktığı deplasmanlardan daha rahat oynuyor. Bunun sebebi; Bordeaux gibi üst düzey Avrupa ekipleri kontrol futbolunu tercih ediyor. Türkiye’de ise rakipler sert presle, Galatasaray’ı özellikle orta sahada yıldırmaya çalışıyorlar. Bu da Sarı-Kırmızılılar’ın rahat oynayamadıkları bir karambol futboluna yol açıyor. Topa sahip olmak Galatasaray için daha kolay. Ayrıca Galatasaray’ın ileri dörtlüsü, Avrupa maçlarında daha konsantre bir oyunla, defansif yönü de unutmadan, savunmadan kopmadan oynamayı beceriyor.Bordeaux deplasmanda hızlı hücuma çıkan, kaleye direkt gitmeyi iyi beceren bir ekip. Cavenaghi gibi isabetli şut yüzdesi yüksek bir futbolcuya da sahipler. Ayrıca Gourcuff bu tempo oyununda hem asist yapabilen hem de gole rahat gidebilen bir futbolcu. Chamakh’ı da unutmamak gerekir. Yani ikinci maçta Galatasaray’a mutlak galibiyet gerekirse, rakip kontratakları engellemek zor olabilir. Zaten Galatasaray’ın kontrol futbolu deplasmanda, iyi zeminde daha iş yapıyor. Galatasaray’ın hedefi en az bir gollü beraberlik olmalı. Bunu yapabilecek organizasyon ve güçleri de var.Lincoln’ün iç saha ve Avrupa standardı yüksek. Hertha ve Benfica performansları unutulmamalı. Ayrıca Kayserispor maçındaki kırmızı kartın verdiği hırsla bir dönüş yapmasını bekliyorum. Lincoln, Kasım 2007’den beri Ankara dışında Türkiye’de hiçbir deplasmana gitmedi. Ancak Avrupa’da başka bir Lincoln izliyoruz. Onun oyuna ağırlığını koyacağından hiç şüphem yok. Michael Skibbe’nin ve takımın Harry Kewell üzerine herhangi bir plan yaptığını düşünmüyorum. Her ne kadar çok değerli bir oyuncu olsa da, böyle ciddi bir ameliyat ve dinlenme sürecinden sonra hemen devreye girebileceğini zannetmiyorum. Zaten öncelikli bir ihtiyaç da değil.Barış’ın performansı; oyunu iki yönlü oynayabilmesi nedeniyle Kewell’ın varlığından çok daha önemli.Bu tip bir sonuç ne hissi olarak ne de oyunun genel karakterini düşündüğümde aklıma gelmiyor. Ancak işler ters gidip de, ikinci maçta çıkarılamayacak bir yenilgi alınırsa, Galatasaray’ın geçen seneki planına dönmesi beklenebilir. Yani Hakan Şükür’ün yokluğunda Lincoln’ün de işi zorlaşır. Ve Kalli, beklediği ve istediği şartlarda işin başına geçebilir. Ancak dediğim gibi, Bordeaux’dan en az bir gollü beraberlikle döneceğini düşünüyorum.