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Spor

Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini 5 yıla uzatma peşinde

Muslera'nın Galatasaray'a 5 yıllık maliyeti yaklaşık 75 milyon TL'yi bulacak

26 Ocak 2017 02:08

Menajeri Daniel Fonseca'nın " Galatasaray ile görüşüyoruz" açıklamasının ardından herkes Muslera'nın sarı kırmızılı ekipte kalıp kalmayacağını konuşmaya başladı. Galatasaray yöneticileri bu konu hakkında detaylı bilgi verdi. Buna göre, Galatasaray Kulübü, Muslera ve menajeri Fonseca ile yeni sözleşme adına görüşme halinde.

Sarı kırmızılılar, 2018 yılında kontratı sona erecek olan Muslera'nın sözleşmesini 5 yıla tamamlamak istiyor. Ve Muslera da bu konuya sıcak bakıyor.

Şu anda Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 575 bin Euro (yaklaşık 15 milyon TL) garanti para alan Muslera'nın ücretine herhangi bir şekilde zam uygulanmayacak. Ücreti aynı olup kontratı 5 yıla tamamlanacak. Muslera'nın Galatasaray'a 5 yıllık maliyeti yaklaşık 75 milyon TL'yi bulacak.

Muslera, bu ücreti ile Türkiye Süper Ligi ve Avrupa'nın birçok büyük kulübünü koruyan file bekçisinden daha iyi gelir elde ediyor.

 

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