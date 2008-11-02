Galatasaray moral arıyor





Turkcell Süper Lig'de geçen hafta Eskişehirspor'a yenilen Galatasaray, 9. hafta karşılaşmasında Gaziantepspor'u konuk edecek.





Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında bugün Gaziantepspor'u ağırlayacak. Ali Sami Yen Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.



Ligde Eskişehirspor'a deplasmanda 4-2'lik skorla yenilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan, ardından da Fortis Türkiye Kupası'nda Ankaraspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, kötü gidişine Gaziantepspor karşısında son vermeyi hedefliyor.



Sarı-kırmızılı ekipte Ankaraspor maçında sakatlanan Lincoln'ün oynayabilecek durumda olduğu öğrenilirken, Emre Güngör, Nonda, Uğur, Aydın, Linderoth, Hasan, Mehmet Topal, Serkan Çalık ve Barış'ın sakatlıkları devam ediyor.

