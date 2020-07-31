Galatasaray Mezunları Cemiyeti, Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

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Galatasaray Mezunları Cemiyeti, Galatasaray Lisesi için, "Bizim inancımızda, örfümüzde olmayan bir sistem ile kurulan bir okul imiş.. Bunu överek anlatırken söylüyor, Galatasaray Lisesi’nin resmi sitesi.. Bize fazla bir şey söylemek, düşmez" ifadelerini kullanan Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu'nun sözlerinin ardından açıklama yaparak suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Cemiyet tarafından yapılan açıklamada, "Dünyayı sahip çıktığı medeniyetin temel yaklaşımına, dünya görüşüne aykırı ve çağdışı tekçi bir yorum üzerinden algılayarak dışarıda kalan her uygarlığı, uygarlıkların mirasını, börtü böceği ve doğayı şeyleştiren zihniyetlere rahatsızlık vermesi normaldir" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Mezunları Cemiyeti'nin açıklaması şöyle:

"Bir ulusun varlığını garanti altına alan, iktisadi büyüme sürecini istikrarlı kılan ve refahı yaratan temel unsur yüzyıllardır insan kaynağı olagelmiştir. Elit eğitim kurumları da bu kaynağın en değerli parçasını seçen ve yaratan kurumlardır. Kökleri 1481 yılına uzanan Lisemiz, kuruluş amacına uygun olarak mezun verebildiği her dönem bu görevin üstüne düşen bölümünü layıkıyla yerine getirmiş, sadece ülkemizde değil dünya eğitim tarihinde de yeri olan önemli bir eğitim kurumudur. Lisemizin önemli özelliklerinden biri de fırsat eşitliğidir. Tüm dünyada özellikle ülkemizde en büyük sorunlardan/tehlikelerden biri olan beyin göçüne karşı direnen kurumlardan biri olarak her koşulda üstüne düşeni yapmaya devam edecektir.

Galatasaray Lisesi en başından beri eğitimi, yüzyıllar içinde oluşmuş geleneğine uygun olarak analitik düşünen, eleştirel bakabilen ve dünyadaki tüm kültürleri merak eden, onları ayrım gözetmeksizin eş tutan, barışçıl bireyler yetiştirmeyi esas alan bir anlayışla ele alır. Kısacası, skolastik ve ezberci değil sorgulayan, ve bilimsel düşünceyi odağına alan bir anlayışla eğitim verir. Bu nedenle dünyayı sahip çıktığı medeniyetin temel yaklaşımına, dünya görüşüne aykırı ve çağdışı tekçi bir yorum üzerinden algılayarak dışarıda kalan her uygarlığı, uygarlıkların mirasını, börtü böceği ve doğayı şeyleştiren zihniyetlere rahatsızlık vermesi normaldir.

Maalesef bugünlerde bunun bir örneğini yaşamaktayız. Bu zihniyetin bir temsilcisi kasıtlı olarak Lisemize dil uzatma hadsizliğini göstermiştir. Bu şahıs ve bağlı olduğu kurumla ilgili, tüzüğümüzün bize yüklediği görev uyarınca, gerekli suç duyurularının yapılacağını bilmenizi isteriz.

Küresel uygarlıkların mirasını özümseyen ve gerektiğinde vatanı için canını vermekte bir an bile duraksamayan bireyler yetiştiren bir kuruma kimler, neden dil uzatır? Elbette asıl sorgulanması gereken konu budur. Bu sorunun yanıtı bulunduğunda kimin yerli, kimin kökü dışarıda olduğu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacaktır. Bizce ve kamuoyunun büyük bir bölümünce sorunun yanıtı açık ve nettir.

Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği laik, demokratik, sosyal hukuk devleti yolundan asla sapmayacağımızı anımsatır, yukarıda değindiğimiz tıynette kişileri ciddiye alıp bu güzel Bayram gününde keyfinizi kaçırmamanızı dileriz."

TIKLAYIN - Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu: Galatasaray Lisesi, bizim inancımızda, örfümüzde olmayan bir sistemle kurulan okuldur