Galatasaray Meydanı’nda 10 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Sur, Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde devam eden sokağa çıkma yasaklarını ve operasyonları Galatasaray Meydanı’nda protesto edenlerden 10 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, bölgede devam eden sokağa çıkma yasaklarını ve operasyonları protesto etmek için HDP ve Halkların Demokratik Kongresi üyeleri, Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda saat 15.00'de toplandı. Grup, "Sur, Dargeçit, Nusaybin, Cizre, Silopi" ve "Direniş kazanacak" yazılı pankart açtı.

HDP İl Örgütü adına yapılan basın açıklamasında bazı ilçelerde yaşanan olaylar protesto edildi. Grup üyelerinden bazıları, yapılan basın açıklamasından sonra slogan atmaya başladı. Polis, grubu slogan atmamaları konusunda uyardı. Polis, uyarıyı dikkate almayan eylemcilere plastik mermi ile müdahale etti. Ara sokaklara kaçan grup üyeleri ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada 10 kişi gözaltına alındı.