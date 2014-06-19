Galatasaray: Meydan boş değil!

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Genel Sekreter Mahmut Uslu ile Twitter'dan Başkan Ünal Aysal'ı eleştiren menajer Bayram Tutumlu hakkında suç duyurusunda bulunurken, yorumcu Ahmet Çakar'a da 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Galatasaray resmi internet sitesi üzerinden yaptığı 'Meydan boş değil' başlıklı açıklaması söyle:

"Galatasaray Spor Kulübü, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da kulübümüzün manevi şahsiyetine, değerlerine ve kulübümüz bireylerinin kişiliklerine karşı yapılacak her türlü saldırıya hukuk yoluyla gereken cevabı verecek ve sorumlular hakkında cezai işlemlerin yapılması için gereken adımları atacaktır.

Bu çerçevede, devam eden hukuki süreç konusunda camiamız sürekli olarak bilgilendirilecektir:

1) Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu'nun 12.06.2014 tarihinde yapmış oldukları basın toplantısındaki hakaret ve tehdit içerikli açıklamaları sebebiyle Halil Ergin Ataman adına, 'basın yoluyla hakaret ve tehdit' gerekçeleriyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

2) Yine Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu'nun 12.06.2014 tarihinde yapmış oldukları basın toplantısındaki açıklamaları nedeniyle de, Kulüp ve Ergin Ataman adına 6222 sayılı kanunun 22. Maddesine göre Sporda Şiddeti Teşvik suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

3) Bayram Tutumlu'nun Twitter hesabından attığı hakaret içerikli mesajlar için tazminat davası ve suç duyurusu için gereken yapılmaktadır.

4) Ahmet Çakar'ın Sabah gazetesinde 18.06.2014 tarihli yazısı hakkında, hakaret suçlamasıyla Kulüp adına suç duyurusunda bulunulup 100.000- TL'lik tazminat davası açılması için gerekli işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."