Galatasaray, Mersin'den altın çıkardı

T24 - Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, Mersin İdman Yurdu'nu deplasmanda 3-1 mağlup etti. 10 kişi kalan rakibi karşısında beraberlik golünü, kalesinde gören Sarı-kırmızılı ekip, Necati Ateş'in yıldızlaştığı maçta sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Galatasaray adına 2 gol atan ve takımına bir de penaltı kazandıran Necati Ateş, maçın yıldızı oldu.

Galatasaray, maça adeta fırtına gibi başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Emre Çolak'ın hazırladığı pozisyonlarda, Elmander ve Necati, çok önemli gol fırsatları yakaladı. Ancak ilk bölümde, Mersin İdman Yurdu savunması başarılıydı.

15'inci dakikada ceza sahasına giren Elmander'den önce araya giren Boum, yüzde yüzlük bir golü son anda engelledi. 19'da da Elmander tehlikeli oldu. Yine ceza sahasına tehlikeli bir şekilde giren İsveçli, gol vuruşunu yapamadan Mersin İdman Yurdu savunmasına takıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 15. dakikadan itibaren rakibinin kalesinde büyük bir baskı kurdu. Mersin İdman Yurdu'nu sahasına hapseden Aslan, 20'inci dakikada da çok net bir pozisyon yakaladı. Emre Çolak'ın köşe vuruşunda topla buluşan Engin Baytar, sert vurdu. Boş kaleye giden topu, Mersin savunmasında Barış Ataş çizgiden çıkardı.

Maçın 28'inci dakikasında ise Galatasaray'ın beklenen golü geldi. Sarı-kırmızılı takım, rakibi üzerinde kurduğu ciddi baskının ardından, Necati Ateş ile öne geçmeyi başardı. Sağ kanattan hareketlenen Engin Baytar'ın ortasına iyi yükselen Necati Ateş, çok şık bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golün ardından ev sahibi Mersin İdman Yurdu, rakibinin yarı sahasına daha fazla gitmeye başladı. Beraberlik golünü arayan Mersin, net bir gol pozisyonu bulamadı. Golden sonra maçın en net pozisyonu da Galatasaray'dan geldi. Emre'nin pasıyla hareketlenen Selçuk İnan, ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı ancak kaleci Hakan, parmaklarının ucuyla kornere çelmeyi başardı. Maçın ilk yarısı, konuk takım Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya ise ev sahibi Mersin İdman Yurdu, daha organize başladı. Beraberlik için yüklenen Mersin, Galatasaray'ı zaman zaman zor durumda bıraktı. Ancak bu baskının sürdüğü dakikalarda ev sahibi Mersin, 10 kişi kaldı. Barış Ataş, 57'inci dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu dakikadan sonra oyunun kontrolü yine tamamen Galatasaray'a geçti. 60'da Engin Baytar'ın sert şutu üst direkten dönerken, 69'da ise Sercan Yıldırım'ın karşı karşıya durumda vuruşu, yan ağlarda kaldı.

10 kişi mücadele etmesine rağmen oyun disiplininden kopmayan Mersin İdman Yurdu ise Galatasaray kalesinde etkili olmaya çalıştı. 65'te Ben Yahia'nın kullandığı serbest vuruşta tehlikeli olan Mersin, yine bir duran topta Erhan Güven ile beraberlik golünü buldu. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte İbrahim Kaş'ın sektirdiği topa, ayağının üstüyle dokunan Erhan Güven, 76'ıncı dakikada Muslera'yı mağlup etti ve maça 1-1'lik beraberliği getirdi.

Bu golün ardından Galatasaray, rakip sahada büyük bir baskı durdu. Mersin İdman Yurdu'nun beraberlik sevinci, sadece 5 dakika sürdü. Galatasaray atağında ceza sahası içinde yerde kalan Necati Ateş, takımına penaltı kazandırdı. 82'de topun başına geçen Selçuk İnan, Hakan Arıkan'ı ters köşeye yatırdı ve takımını yeniden öne geçirdi.

Son dakikalarda ise tüm hatlarıyla yüklenen Mersin İdman Yurdu, savunmasını boş bıraktı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında ise Sabri, ceza sahası dışından vurdu. Kaleciden seken topu tamamlayan Necati Ateş, maçta skoru 3-1'e getirdi. Bu gol, aynı zamanda mücadelenin de skorunu belirledi. Galatasaray, oldukça zorlandığı maçta Mersin İdman Yurdu'nu 3-1 ile geçti.