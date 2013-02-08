Galatasaray'dan Melo'nun cezasına tepki: Spor tarihimize kara leke düşmüştür!

Melo'nun aldığı 4 maçlık cezaya itirazı Tahkim Kurulu tarafından reddedilen Galatasaray, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Fenerbahçeli Meireles'e verilen cezada yapılan indirimin hatırlatıldığı açıklamada "Bir kez daha spor tarihimize kara bir leke düşmüştür'' denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, PFDK'nın Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'ya verdiği 4 maç cezayı onayladı.

Tahkim Kurulu'nun bu kararı üzerine Galatasaray yönetiminden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada ''Suçsuzluğun ispat edilememesi, suçun varlığı ve ceza için yeterli bir gerekçe olarak kabul edilmiş ve bir kez daha spor tarihimize kara bir leke düşmüştür'' denildi.

''Hukuk, Adalet, Eşitlik Üzerine'' başlığıyla yapılan açıklamada, Fenerbahçeli futbolcu Meireles'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca (PFDK) verilen ve TFF Tahkim Kurulu tarafından indirim yapılan ceza hatırlatılarak, şöyle denildi:

''Birkaç hafta önce bir başka sporcuya maçın hakemi tarafından yaptığı tespit edilen ve görüntülerle desteklenen hareket nedeniyle verilen 8 maçlık müsabakadan men cezasının (Görüntülerde açıkça yer almasına rağmen) yeterli kanıt bulunamadığı ve kendi ifadeleriyle 'hakemin yüzüne bir sıvının gelmiş olabileceği düşünülse de futbolcunun tüm bu eylem sırasında konuşmaya devam ettiği ve konuşma esnasında tükürme eyleminin fiziksel olarak mümkün olmadığı' gerekçesiyle Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirilmesi kararı, camiamız kadar spor kamuoyunda vicdanları rahatsız eden bir karar ve uygulama örneği olarak spor tarihimize geçmişti. Kısacası kurul, hakemin raporundan bağımsız olarak hareket etmiş, oyuncunun beyanını ve görüntüleri esas alarak karar vermişti.

Aynı kurulun bugün açıkladığı kararından öğreniyoruz ki futbolcumuz Melo'nun rakip oyuncuya yaptığı iddia edilen aynı hareket nedeniyle yine disiplin kurulunun vermiş olduğu 4 maçlık ceza konusunda yaptığımız itirazda, bu kez sporcunun beyanı ve görüntüler kale alınmamış ve 'hakem raporunda bulunan hususların aksini ispata yeter kuvvette delil ve emare olmaması yanında, olayın gerçekleştiği anda rakip takım futbolcusunun tepkisi ve diğer oluşa dair tespitler dikkate alınarak' onanmıştır. Yani suçsuzluğun ispat edilememesi, suçun varlığı ve ceza için yeterli bir gerekçe olarak kabul edilmiş ve bir kez daha spor tarihimize kara bir leke düşmüştür. Değerlendirmeyi kamu vicdanına bırakıyoruz.''

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile yaptığı maçta rakip takım oyuncusu Oğuzhan Özyakup'a tükürdüğü gerekçesiyle PFDK'nın Melo'ya verdiği 4 maçlık ceza kararına yapılan itirazı reddedip, cezayı onamıştı.