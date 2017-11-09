Galatasaray, Medipol Başakşehir'e hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Süper Lig 12\'nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve baskı - yön değiştirme çalışmalarıyla başladı. Daha sonra üç gruba ayrılan oyunculardan, iki grup topa sahip olma çalışmaları üzerinde dururken, diğer grup interval koşuyla antrenmanı sürdürdü. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından, interval koşuyla antrenman tamamlandı.

Antrenmana milli takım kamplarındaki oyuncular katılmadı.

Sarı-Kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir karşılaşmasınınGalatasaray\'da Medipol Başakşehir hazılıkları devam etti

(FOTOĞRAFLI)