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Spor

Galatasaray Medical Park, yarın Gdynia ile karşılaşacak İSTANBUL (A.A)

08 Kasım 2011 14:18

-Galatasaray Medical Park, yarın Gdynia ile karşılaşacak İSTANBUL (A.A) - 08.11.2011 - Galatasaray Medical Park Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında yarın İstanbul'da Polonya temsilcisi Lotos Gdynia ile karşılaşacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. A Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'dan VICI Aistes'i 83-66, ikinci maçında Çek temsilci ZVVZ USK Prag'ı 78-70, üçüncü maçında Rus UMMC Ekaterinburg'u 84-65 ve dördüncü maçında Macaristan ekibi Uni Seat Györ'ü 106-82 yenen sarı-kırmızılı ekip, grupta lider durumda bulunuyor. Grupta 4 maç sonunda 1 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunan Lotos Gdynia ise averajla 6. sırada yer alıyor.

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