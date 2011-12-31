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Spor

Galatasaray Medical Park: 86

31 Aralık 2011 19:22

-Galatasaray Medical Park: 86 - BOTAŞ: 63 İSTANBUL (A.A) - 31.12.2011 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 11. hafta maçında Galatasaray Medical Park, BOTAŞ'ı 86-63 yendi.  Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki maçında Galatasaray Medical Park, ilk çeyreği 26-22, devreyi 55-35 önde kapadı. Üçüncü çeyrek sonunda 72-48 üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 86-63 galip ayrıldı.  Galatasaray Medical Park'ta Diana Taurasi 22 sayı 3 ribaund, Alba Torrens 20 sayı 4 ribaund, Sylvia Fowles 14 sayı 10 ribaundla takımına katkı sağladı. Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligin ilk yarısını Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada tamamladı.

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