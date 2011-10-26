-Galatasaray Medical Park: 84 - Ekaterinburg: 65 İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda Galatasaray Medical Park, Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımını 19 sayı farkla 84-65 yenerek 3. maçından da galip ayrıldı. Gruptaki ilk iki maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmaya kötü başlayınca 2. dakikada 4-0 geriye düştü. Savunma ribaundlarında yaşadığı sıkıntıya rağmen Taurasi ile hareketlenen Galatasaray Medical Park, Charles'ın basketleriyle skorda dengeyi kurdu ve Torrens'in skora katkısıyla 5. dakika içinde 9-7 üstünlük yakaladı. Ancak hücumda fazla hata yapan ev sahibi takım karşısında hızlı hücumlardan özellikle Gruda ile sayılar bulan UMMC Ekaterinburg, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı. Rus ekibi, Horakova'nın basketleriyle 12. dakika içinde 9 sayılık fark (25-16) yakaladı. Alan savunmasıyla özellikle pota altında Gruda'nın etkisini azaltan Galatasaray Medical Park, Taurasi ile farkı eritti ve 18. dakikada 33-33 beraberliği sağlarken, aynı oyuncuyla 19. dakikada 36-33 öne geçerek ilk yarıyı 40-35 önde tamamladı. Galatasaray Medical Park, ikinci yarıya da alan savunmasıyla başladı. Pota altını iyi kapatan sarı-kırmızılı ekip, Taurasi ile skor üretti. Bu oyuncunun basketiyle farkı 13 sayıya (59-46) çıkaran ev sahibi ekip, mücadelenin 3. çeyreğini bu şekilde sonuçlandırdı. Mücadelenin sadece ilk periyodunda rakibine üstünlük şansı veren ve kalan bölümlerde hem hücumda, hem savunmada başarılı bir oyun sergileyen Galatasaray Medical Park, karşılaşmayı da 84-65 kazanarak üst üste 3. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takımda, Diana Taurasi-Tina Charles ikilisi toplamda 51 sayı üretti. Taurasi 27 sayıyla oynarken Charles ise 24 sayı ve 14 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Takımı adına 8 sayı bulan Işıl Alben ise 6 ribaund ve 7 asistle günün başarılı isimlerinden oldu.