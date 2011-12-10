-Galatasaray Medical Park: 74 - Bandırma Kırmızı: 55 İSTANBUL (A.A) - 10.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki karşılaşmada Galatasaray Medical Park, Bandırma Kırmızı'yı 74-55 yendi. Galatasaray Medical Park, ligde henüz galibiyeti bulunmayan rakibi karşısında maça hızlı başladı ve pota altında basketler bularak, 6. dakikada 17-4 öne geçti. Bandırma Kırmızı son bölümlerde dış atışlardan sayı üretirken, ilk periyot 27-19 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta iyi savunma yapamayan ev sahibi takım karşısında, İbrahim ve Ghee ile basketler kaydeden Bandırma Kırmızı 15. dakikada farkı 3 sayıya (31-28) indirdi. Ancak Shumpert'in devreye girmesiyle tekrar tempoyu yükselten Galatasaray Medical Park, ilk yarıyı 40-31 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında pota altında Lukas ve Andric ile etkili olan Galatasaray Medical Park, yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen rakibi karşısında 28. dakikada farkı 14 sayıya (53-39) çıkardı ve son son periyoda 55-44 üstün girdi. Son periyotta pek varlık gösteremeyen rakibi karşısında oldukça etkili bir mücadele ortaya koyan Galatasaray Medical Park, 36. dakikada Furkan'ın basketiyle farkı 22 sayıya (69-47) çıkardı ve baştan sona üstün olduğu karşılaşmadan 74-55 galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Bandırma Kırmızı ligin 9. haftasında da galibiyetle tanışamadı. Galatasaray Medical Park'ta omzundan hafif sakatlığı bulunan Jaka Lakovic ile ayak kemiğindeki ödem nedeniyle tedavisi sürdürülen Joshua Shipp, karşılaşmada forma giymedi. Bu iki oyuncunun da hafta içinde THY Avrupa Ligi'nde Slovenya'nın Union Olimpija takımı ile yapılacak karşılaşmada oynayabileceği bildirildi.