-GALATASARAY MEDİCAL PARK: 51 - FENERBAHÇE: 73 İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Basketbolda FIBA Bayanlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Fenerbahçe, Galatasaray Medical Park'ı 73-51 yendi ve seride durumu 2-0 yaparak tur atladı. İki takım arasındaki ikinci maça Galatasaray Medical Park tutuk başlarken, avantajı elinde bulunduran Fenerbahçe ise üst üste basketler bularak rakibine 3. dakikada 7-0'lık üstünlük yakaladı. Sarı-kırmızılı takım, Hodges ve Gülşah'ın üçlükleriyle oyuna tutunmaya çalıştıysa da Fenerbahçe özellikle Esmeral'in basketleriyle ilk çeyreği 19-8 önde tamamladı. Galatasaray Medical Park, maçın 2. periyodunda da hücumda sıkıntı yaşadı. Hücumda ve savunmada ribauntlarda da rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, özellikle Jekabsone'nin üçlükleriyle farkı açtı. Bu oyuncunun üçlüğüyle 15. dakika içinde 21 sayılık fark (35-14) yakalayan sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı da 20 sayı farkla 40-20 önde tamamladı. Fenerbahçe, 3. çeyrekte Matovic ile skor üretmeye devam etti ve bu periyodun sonunda farkı 27 sayıya (55-28) çıkardı. Son periyotta oyun disiplininden tamamen kopan rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertli takım, karşılaşmayı 73-51 kazandı. İlk maçı da 77-58 kazanan Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasını da kazanarak seride durumu 2-0 yaptı ve tur atladı. -İKİNCİ YARIDA DA YABANCI MADDE ATILDI- Karşılaşmanın başında sahaya konfeti atan sarı-kırmızılı taraftarlar, ikinci yarıda da sahaya konfeti ve maytap attı. Salonda yine yabancı madde atılmaması yönünde anons yapıldı. Karşılaşmanın son bölümünde yine maytap atılırken, emniyet güçleri maytap atanı yakalamak için harekete geçtiler. Maç sonrası Galatasaray Medical Park oyuncuları, benchte bekleyen Fenerbahçeli oyuncuların yanına gelerek rakiplerini kutladı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Jaroslav Janac xxx (Slovakya), Damir Kunosic xxx (Bosna Hersek), Maka Kupatadze xxx (Gürcistan) Galatasaray Medical Park: Işıl xx 6, Tuğba x, Augustus x 4, Bahar xx 7, Fowles xx 14, Hodges x 5, Dürdane x 5, Petroynte x 4, Melisa x 4, Nihan x 2 Fenerbahçe: Esmeral xxx 16, Birsel x 3, McCoughtry xx 7, Matovic xxx 16, Nevriye xx 8, Jekabsone xx 14, Horakova xx 7, Özge x, Şaziye x, Sutton-Brown x 2 1. Periyot: 8-19 Devre: 20-40 3. Periyot: 28-55