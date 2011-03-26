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Spor

GALATASARAY MEDİCAL PARK : 0 ? ECZACIBAŞI VİTRA : 3 İSTANBUL: (A.A)

26 Mart 2011 22:23

-GALATASARAY MEDİCAL PARK : 0 – ECZACIBAŞI VİTRA : 3 İSTANBUL: (A.A) - 26.03.2011 - Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray Medical Park'ı 3-0 yendi. Salon : Burhan Felek Hakemler: Tayfun Şener xx, Ebru Meriçkan xx Galatasaray Medical Park : Erika x, Özlem xx, Djerisilo xx, Malpica xx, Gökçen x, Arzu xx (Funda xx, Deniz x, Merve xx, Gamze x) Eczacıbaşı VitrA: Del Core xx, Yevgeniya xxx, Elif xx, Mirka xx, Büşra xxx, Neslihan xx (Esra xx, Serpil xx, Asuman x) Setler: 11-25, 21-25, 25-27 Süre : 68 dakika (18,23,27)

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