-GALATASARAY MEDİCAL PARK : 0 – ECZACIBAŞI VİTRA : 3 İSTANBUL: (A.A) - 26.03.2011 - Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray Medical Park'ı 3-0 yendi. Salon : Burhan Felek Hakemler: Tayfun Şener xx, Ebru Meriçkan xx Galatasaray Medical Park : Erika x, Özlem xx, Djerisilo xx, Malpica xx, Gökçen x, Arzu xx (Funda xx, Deniz x, Merve xx, Gamze x) Eczacıbaşı VitrA: Del Core xx, Yevgeniya xxx, Elif xx, Mirka xx, Büşra xxx, Neslihan xx (Esra xx, Serpil xx, Asuman x) Setler: 11-25, 21-25, 25-27 Süre : 68 dakika (18,23,27)