Galatasaray Marcao ile anlaştı; sıra Luyindama ve Emre Akbaba'da

Galatasaray, Avrupa'da birçok kulübün markajındaki Brezilyalı stoperi Marcao konusunda mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın, Marcao'nun sözleşmesini 2024'e kadar uzattığı belirtildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, uzun süredir Avrupa'nın birçok takımıyla adı anılan Marcao, Galatasaray'da kaldı. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 2024 yazına kadar uzatıldı.