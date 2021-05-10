Galatasaray Marcao ile anlaştı; sıra Luyindama ve Emre Akbaba'da

Galatasaray, Avrupa'da birçok kulübün markajındaki Brezilyalı stoperi Marcao konusunda mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın, Marcao'nun sözleşmesini 2024'e kadar uzattığı belirtildi.
Sabah gazetesinin haberine göre, uzun süredir Avrupa'nın birçok takımıyla adı anılan Marcao, Galatasaray'da kaldı. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 2024 yazına kadar uzatıldı.
Galatasaray'da görevi bırakacak Mustafa Cengiz yönetiminin son icraati Marcao'nun yeni sözleşmesi oldu. Galatasaray'dan 850 bin euro kazanan 24 yaşındaki stoperin ücretine yapıldı. Yıllık 1.2 milyon euro kazanacak olan Marcao'nun sözleşmesinde performans bonusu da var.Galatasaray, Marcao'yu Portekiz kulübü Chaves'ten 4 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Galatasaray'da sıra Luyindama ve Emre Akbaba'da
Marcao konusunda mutlu sona ulaşan Galatasaray'da sıra Christian Luyindama ve Emre Akbaba'ya geldi. Sarı-kırmızılı kulüp iki oyuncuyla sözleşme uzatmayı planlıyor. Emre Akbaba sözleşmesindeki son günlere girerken Luyindama'nın kontratı ise gelecek sezon sonu bitiyor.