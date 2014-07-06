'Galatasaray, Liverpool'dan Martin Skrtel'e teklif yaptı' iddiası

Galatasaray’ın, Liverpool'un savunmacısı Martin Skrtel'e teklif yaptığı öne sürüldü.

Daily Mirror'ın haberinde, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool savunmasının değişilmez isimlerinden olan Slovakyalı stoper Skrtel için Galatasaray'ın haftalık 100 bin sterlinlik teklif ettiği iddia edildi.

Skrtel'in Liverpool'da mutlu olduğu; ancak Galatasaray'ın transferde istekli oluşunun oyuncuyu İngiliz kulübünden koparabileceği ifadesine yer verilen haberde haberde ayrıca teknik direktöre Brendan Rodgers'ın Skrtel'i bırakmak istemediği aktarıldı. Skrtel geçtiğimiz sezon bir defans oyuncusu olmasına rağmen çıktığı 36 Premier Lig maçında 7 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti. Slovak defans oyuncusunun Liverpool ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.