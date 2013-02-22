Galatasaray Lisesi önünde Kürtçe ders yapıldı

İstanbul Beyoğlu'nda, 21 Şubat Dünya Anadili Günü nedeniyle yaklaşık 50 kişilik bir grup Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi. Grup, 'Barış ve Eşitlik için Anadilde Eğitim' yazılı pankart açtı. İstanbul Kürtçe Enstitüsü Yöneticisi Fırat Sayın, yaklaşık 20 dakika süren Kürtçe ders verdi.

21 Şubat Dünya Anadili Günü deneniyle, Halkın Demokratik Kongresi İstanbul Meclisi adı bir grup saat 17.00 sıralarında Galatasaray Lisesi önünde toplandı. Grup, ‘Barış ve Eşitlik için Anadilde Eğitim’ pankartı açtı. Kürtçe dövizler açan grubun ellerindeki Q,X ve W yazılı harfler dikkatleri çekti. Grup üyeleri, Kürtçe, Ermenice ve Arapça selamlar verdi. İstanbul Kürtçe Enstitüsü Yöneticisi Fırat Sayın, yaklaşık 20 dakika Kürtçe ders verdi. Fırat Sayın, derste ’Dil tarihi, okullarda ana dilde eğitimin verilmesi, Kürtçe ve diğer dillerde eğitim veren okulların desteklenmesi, Kürtçe’nin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı’ konularını anlattı.

Süleyman Kaya'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, grup adına yapılan basın açıklamasında, "Anadil, insani ve toplumsal varoluşumuzun ayrılmaz bir parçası, geçmişi ve geleceği bağlayan en önemli bir halkadır. İnsanlar kendini ve toplumu, dünyayı anadilinin simgesiyle, sesleriyle ve sembolleriyle anlamdırırlar. Tek resmi olarak Türkçe’nin kabul edildiği, Türkiye ’de toplam 28 farklı dil bulunuyor. UNESCO yayınladığı dil atlasına göre, Türkiye’de konuşulan 18 dil yok olmanın eşiğinde, 3 dilin ise kaybolduğunu belirtiyor. Kürt halkının anadilde eğitim ve anadilde savunma hakları kolektif ulusal hak olarak tanınmamakla kalmayıp bir de anadilde savunma hakkı ancak tercüman parası ödeme şartı ile yapılmaktadır. Başbakan Erdoğan’ın Almaya’da yaşayan Türklere ‘Asimile olmayın, Ana dilinizi Unutmayın’ derken, Amed’te yaptığı konuşmada ‘Kürtçe’ye izin verirsek. Çerkezler, Lazlar, Asuriler’de talepte bulunur’ diyerek bizlere gerçek yüzünü bir kez daha göstermiş oldu. Biliyoruz ki dil üzerindeki yasaklamalar aslında savaş politikalarının, ırkçılığın nefretin ayrımcılığın bir sonucudur. Barış için dil üzerindeki yasaklamaların kaldırılması dillerin özgürleştirilmesi gerekmektedir. Tekrar belirtmek isteriz; Hiçbir dil bir başka dilden üstür değildir. Tüm dillerin üzerindeki engeller kaldırılmalıdır" şeklinde konuştu. Grup, ardından sessiz bir şekilde dağıldı.