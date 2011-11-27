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Spor

Galatasaray ligdeki ilk yenilgisini aldı!

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde yapılan derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray Medical Park’ı 96-82 yendi.

27 Kasım 2011 02:00

T24 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde yapılan derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray Medical Park’ı 96-82 yendi. Galatasaray, bu mağlubiyetle ligdeki ilk yenilgisini almış oldu. 

Aslan'ı devirdi koltuğu kaptıKarşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, Matovic ve Nevriye’nin basketleriyle 3. dakikayı 7-0 önde geçti. İlk basketini 3. dakika içinde Prince ile bulan Galatasaray Medical Park, oyunda dengeyi kurdu ve Charles’in basketiyle 4. dakika içinde 10-9 öne geçti. Fenerbahçe’nin hücumdaki top kayıplarını iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, 7. dakikayı 17-12 önde tamamladı. Bu dakikadan sonra toparlanan ve McCoughtry ile üst üste basketler bulan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 21-19 önde bitirdi.

Maçın ikinci periyodu karşılıklı basketlere sahne oldu. Fenerbahçe, McCoughtry, Galatasaray Medical Park ise Charles ve Taurasi ile sayılar üretirken, devre sarı-lacivertlilerin 2 sayılık üstünlüğüyle 40-38 sona erdi.

Maçın ilk yarısında Fenerbahçe, rakibine ribaundlarda 27-16 üstünlük sağlarken, bu durumu skora yansıtamadı. İlk yarıda sarı-lacivertlilerde süre alan tüm oyuncular sayı bulurken, sarı-kırmızılılarda ise 5 oyuncu sayı atabildi.

İkinci yarıya McCoughtry’nin basketleriyle başlayan Fenerbahçe, 23.dakikada farkı 7 sayıya (45-38) çıkardı. Galatasaray Medical Park, Taurasi’nin üst üste bulduğu basketlerle farkı kapamaya çalıştıysa da, sarı-lacivertliler, Birsel ve Taylor’ın da devreye girmesiyle 27. dakikada 61-49 ile farkı 12 sayıya taşıdı. Fenerbahçe, 3. periyodu 69-61 önde kapadı.

Son periyoda Birsel’in etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe, 33. dakika içinde farkı 14’e (79-65), 37. dakikada da 20 sayıya (89-69) çıkardı. Taurasi’nin basketleriyle aradaki farkı kapamaya çalışan Galatasaray Medical Park, bunu başaramayınca, Fenerbahçe sahadan 96-82 galip ayrılarak, sarı-kırmızılılara ligdeki ilk yenilgisini yaşattı.


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