Galatasaray ligdeki ilk yenilgisini aldı!

T24

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, Matovic ve Nevriye’nin basketleriyle 3. dakikayı 7-0 önde geçti. İlk basketini 3. dakika içinde Prince ile bulan Galatasaray Medical Park, oyunda dengeyi kurdu ve Charles’in basketiyle 4. dakika içinde 10-9 öne geçti. Fenerbahçe’nin hücumdaki top kayıplarını iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, 7. dakikayı 17-12 önde tamamladı. Bu dakikadan sonra toparlanan ve McCoughtry ile üst üste basketler bulan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 21-19 önde bitirdi.Maçın ikinci periyodu karşılıklı basketlere sahne oldu. Fenerbahçe, McCoughtry, Galatasaray Medical Park ise Charles ve Taurasi ile sayılar üretirken, devre sarı-lacivertlilerin 2 sayılık üstünlüğüyle 40-38 sona erdi.Maçın ilk yarısında Fenerbahçe, rakibine ribaundlarda 27-16 üstünlük sağlarken, bu durumu skora yansıtamadı. İlk yarıda sarı-lacivertlilerde süre alan tüm oyuncular sayı bulurken, sarı-kırmızılılarda ise 5 oyuncu sayı atabildi.İkinci yarıya McCoughtry’nin basketleriyle başlayan Fenerbahçe, 23.dakikada farkı 7 sayıya (45-38) çıkardı. Galatasaray Medical Park, Taurasi’nin üst üste bulduğu basketlerle farkı kapamaya çalıştıysa da, sarı-lacivertliler, Birsel ve Taylor’ın da devreye girmesiyle 27. dakikada 61-49 ile farkı 12 sayıya taşıdı. Fenerbahçe, 3. periyodu 69-61 önde kapadı.Son periyoda Birsel’in etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe, 33. dakika içinde farkı 14’e (79-65), 37. dakikada da 20 sayıya (89-69) çıkardı. Taurasi’nin basketleriyle aradaki farkı kapamaya çalışan Galatasaray Medical Park, bunu başaramayınca, Fenerbahçe sahadan 96-82 galip ayrılarak, sarı-kırmızılılara ligdeki ilk yenilgisini yaşattı.