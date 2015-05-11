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Spor

Galatasaray liderliğini ilan etti

Liderlik yarışındaki Beşiktaş'ın puan kaybetmesinin ardından, sarı kırmızılı takımdan liderlik açıklaması geldi

11 Mayıs 2015 01:05

Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu 30. haftasında, liderlik mücadelesindeki Beşiktaş'ın Gaziantepspor karşısısında 1-1 berabere kalarak puan kaybetmesinin ardından, liderlik yarışını zirvesindeki Galatasaray, sosyal medyadan liderliğini ilan etti. 

Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle zirvedeki yerini koruyan sarı kırmızılıların resmi Twitter hesabından, futbolcu Wesley Sneijder'in sus işareti yaptığı bir fotoğraf ve altında da "Lider Galatasaray" hastag'i paylaşıldı.

Galatasaray'ın attığı tweet şu şekilde:

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