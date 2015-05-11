Galatasaray liderliğini ilan etti

Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu 30. haftasında, liderlik mücadelesindeki Beşiktaş'ın Gaziantepspor karşısısında 1-1 berabere kalarak puan kaybetmesinin ardından, liderlik yarışını zirvesindeki Galatasaray, sosyal medyadan liderliğini ilan etti.

Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle zirvedeki yerini koruyan sarı kırmızılıların resmi Twitter hesabından, futbolcu Wesley Sneijder'in sus işareti yaptığı bir fotoğraf ve altında da "Lider Galatasaray" hastag'i paylaşıldı.

Galatasaray'ın attığı tweet şu şekilde: