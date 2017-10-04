Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Süper Lig 8\'inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-Kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri\'ndeki antrenmanda salonda ve sahada çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvete dayalı çalışmalar yapılırken, daha sonra ise sahada dayanıklılık arttırıcı koşular üzerinde duruldu.

Antrenmana milli takım kamplarında yer alan oyuncular katılmadı.

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.