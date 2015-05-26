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Spor

Galatasaray kupayı Rize'de alacak

Sarı kırmızılılar cumartesi günü oynanacak maçın İstanbul'a alınması için başvuruda bulunmuştu

26 Mayıs 2015 22:17

Ligin bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın, ligin son maçının İstanbul'da oynanmasına yönelik olarak TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi. Maç cumartesi günü saat 13.00'de Rize'de oynanacak. Sarı kırmızılılar, maç sonrasında İstanbul'a dönerek, saat 18.00'de TT Arena'daki kutlamalara katılacak.

Spor Toto Süper lig'de Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maç cumartesi günü saat 13.00'de Rize'de oynanacak. Maçın hemen ardından da kutlamalar TT Arena'da yapılacak. 

Galatasaray maç bitiminde direk İstanbul'a dönecek ve aynı akşam TT Arena'da taraftarı ile saat 18.00'de başlayacak olan kutlamada buluşacak.

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