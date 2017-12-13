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Spor

Galatasaray kupada tat vermedi

Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE Kupası 5'inci Tur rövanş mücadelesinde Galatasaray, Sivas Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu

13 Aralık 2017 15:24

Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE Kupası 5\'inci Tur rövanş mücadelesinde Galatasaray, Sivas Belediyespor\'a 2-1 mağlup oldu. İlk maçı 5-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip turu geçen taraf olsa da, alternatif oyuncuların performansı ışık vermedi.
Altyapıdan çıkan genç futbolcuların dışında diğer oyuncuların isteksiz görüntüleri de göze çarptı. Şu anki tabloda Galatasaray\'ın yedek kulübesi rakiplerine oranla zayıf gözüküyor. Sivas Belediyespor\'a karşı forma giyen isimlerden Sinan Gümüş, golü atan oyuncu olup zaman zaman klasını ortaya koysa da Tudor\'a net bir mesaj veremedi. Emrah Başsan birçok topu olumsuz kullanırken, Rodrigues de hocasından tepki aldı.
Bu hafta Süper Lig\'de Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak Galatasaray, Sivas\'ta tatsız bir prova gerçekleştirirken şimdi herkesin gözü kulağı PFDK\'da. Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Gomis\'in cezası 1 maç olarak açıklanırsa, Fransız golcü zorlu deplasmanda oynayabilecek ancak iki maçlık ceza çıkarsa, sarı-kırmızılı ekip önemli oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkacak. Tudor böyle bir durumda da Eren Derdiyok\'a görev verecek. Yeni Malatyaspor maçı öncesi Galatasaray\'daki bir önemli eksik ise Mariano. Geçen hafta sakatlanan sambacının yerine ise Hırvat hocanın Denayer\'e görev vermesi bekleniyor.

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