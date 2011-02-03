Galatasaray kupa düellosunu kaybetti

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor, Kamil Ocak Stadı'nda karşılaştığı Galatasaray'ı Cenk Tosun'un 2 golle yıldızlaştığı maçta 3-2 mağlup etti ve rövanş öncesi avantaj elde etti.Maçın başında ev sahibi Gaziantepspor'un üstünlüğü vardı. İlk dakikadan itibaren Galatasaray kalesinde gol arayan Antep, bu golü de 17. dakikada Cenk Tosun ile buldu. Sağ taraftan gelen ortaya Popov, bekletmeden vurdu. Top kale sahası içinde Murat Tosun'un önünde kaldı ve genç oyuncu topu ağlara yolladı.Golden sonrada rakip kalede etkili olan Gaziantepspor, Cenk Tosun ile yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadı.38. dakikada sahneye çıkan Kazım, sarı-kırmızılı takıma beraberliği getirdi. Culio'nun sol kanattan ortasında yükselen Kazım kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Karcemarskas'tan dönen top, yeniden Kazım'ın önünde kaldı. Galatasaray'ın yeni transferi Kazım, boş kaleye topu kafayla yolladı ve takımına beraberliği getirdi.Kazım'ın bu golü ilk yarının sonucunu da belirledi.İkinci yarı ise Galatasaray'ın baskısı ile başladı. Oyunu kontrol eden sarı-kırmızılılar, 63. dakikada bir başka yeni transferi Stancu ile üstünlük golünü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Rumen oyuncu, harika bir vuruşla takımını öne geçirdi.Galatasaray'ın üstünlük golünün sadece 4 dakika ardından, Gaziantepspor'un beraberlik golü geldi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda top kafalardan sekti ve El Yasa'nın önünde kaldı. El Yasa, gelişine çok sert vurdu ve maça yeniden dengeyi getirdi.Bu golün de moraliyle Galatasaray kalesine yüklenen Gaziantepspor, 78. dakikada yeniden öne geçti. Sosa'nın harika pası ile hareketlenen Cenk Tosun, güzel bir kontrolle topu önüne aldı. Ceza sahasına girmeden çok sert vuran genç oyuncu, kendisinin ikinci, takımının da üçüncü golüne imza attı.Bu golün ardından maçta başka gol olmadı ve Gaziantepor, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti.