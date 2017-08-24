Galatasaray, kulüp efsanelerinden Metin Kurt'u vefatının 5'inci yılında andı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, vefatının 5'inci yılında kulübün efsane isimlerinden Metin Kurt için sosyal medya hesaplarından anma mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılıların mesajında, "#MetinKurt'u vefatının 5. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" ifadesi yer aldı.

Metin Kurt'u hatırlayalım

Metin Kurt (15 Mart 1948, Kırklareli - 24 Ağustos 2012, İstanbul) Türk eski millî futbolcu, teknik direktör, sendikacı ve TKP üyesi siyasetçi. Galatasaray'da yıldızı parlamış ve döneminin en önemli sporcuları arasında yer almıştır. Futbol alanında ilk kez sendikal faaliyet başlattığı için spordan aforoz edilmiştir. Teknik direktörlük ve yayıncılığın ardından sendikacılık yapmıştır. Galatasaraylı eski millî futbolcu İsmail Kurt'un kardeşidir.

Kulüp takımları kariyeri

Ailesinin geçim derdi yüzünden lise öğrenimi sırasında İstanbul'daki amatör spor kulüplerinde futbol oynamaya başlar. Ağabeyi İsmail Kurt bu dönemde ünlü bir futbolcudur. İlk profesyonel transferini İzmir'e Altay'a giderek yapar. Aynı yıl Türkiye Kupası finali ve Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi önemli mücadelelere çıkar. Altay'dan ayrılmak istememesine rağmen abisinin PTT'yle onun için anlaşmasından sonra o da PTT'ye transfer olur. PTT'de Tamer Güney yönetiminde yıldızı parlar. Galatasaray'a önce kiralık gider daha sonra ise Ankara'ya dönmez. Galatasaray 'da özellikle Brian Birch yönetiminde şampiyonluklar yaşayan takımın değişmezleri arasında olur. Bu dönemde Milli Takım da da yer bulur. Ancak dürüst kişiliği, özlük haklarını araması ve sendikal faaliyet girişimleri yüzünden kulüpten aforoz edilir. Takımdan uzaklaştırıldıktan sonra gittiği Kayserispor'da futbolu bırakır.

Millî takım kariyeri

Toplamda 37 kere Milli takıma çağrılmış olup 26 Kere A Milli, 9 kere 21 yaş altı, 2 kere de 18 yaş altı Milli Takım forması giydi. 1969 yılında RCD Kupası kazanan ekip içinde yer almıştır.

Teknik direktörlük kariyeri

Futbolu bırakmasının ardından aralarında Yedikule ve Eyüpspor kulüplerinin de bulunduğu çeşitli takımları çalıştırmıştır.

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