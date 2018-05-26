Galatasaray Kulübünün Olağan Genel Kurul toplantısı başladı

Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA) -

Galatasaray Kulübünün Olağan Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu\'nda başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün 101\'inci dönem yönetiminin belirleneceği genel kurulda, kongre divan başkanlığına Metin Aslan seçildi.

Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut\'un başkanlık için yarışacağı kongre, saygı duruşu ile İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. Kongre daha sonra sandık görevlilerinin onaylanmasına geçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başkan adaylarından görüntüler

-Mustafa Cengiz\'in açılış konuşması

-Oylama yapılması

-İstiklal Merşi ve saygı duruşu

-Genel detaylar