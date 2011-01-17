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Spor

GALATASARAY KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A)

17 Ocak 2011 20:44

-GALATASARAY KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın açılış töreninde yaşananlar sonrası yapılan açıklamaların, medyada yer alma şeklinden dolayı yanlış bir yöne kaydığının tespit edildiği ifade edildi.  Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun dün yaptığı olağanüstü toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Başkan Adnan Polat'ın ifadelerinde, günün yoğunluğundan kaynaklanan sehven yapılan tanımlama bulunduğunun anlaşıldığı kaydedilerek, ''protestocular'' söyleminin ''provokatörler'' olması gerektiği kaydedildi.  Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın açılış töreni sırasında yaşanan provokasyon sonrası yapılan açıklamaların medyada yer alma şeklinden yanlış bir yöne kaymakta olduğu tespit edilmiştir. Dün yapılan Galatasaray Spor Kulübü olağanüstü yönetim kurulu toplantısından sonraki basın toplantısında, başkanımız Adnan Polat'ın açıklamasında, günün yoğunluğundan kaynaklanan sehven yapılmış bir tanımlama bulunduğu anlaşılmıştır. Yanlış anlaşılmaya neden olan söylemin protestocular değil provokatörler olması gerekmektedir. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.''

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