Galatasaray Kulübü'nde yeni üyelere beratları verildi

Galatasaray\'da kulüp üyeliğine hak kazanan isimlerin beratları düzenlenen törenle verildi. Galatasaray Lisesi\'nde düzenlenen organizasyonda, kulüp başkanı Dursun Özbek, divan kurulu başkanı İrfan Aktar, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Özyalçın, Nasuhi Sezgin, İsmail Sarıkaya, Ali Yüce ve Burçin Aslan hazır bulundu.

Berat töreninde geleneklere bağlı bir anlayışın temsilcileri oldukları söyleyen Özbek, \"Galatasaray, kültürel ve tarihsel mirasıyla, kazandığı başarılarla dünyanın tanıdığı bir spor kulübüdür. Sizler bu aileye katılarak, 100 yılı aşkın bir emek ve değerler bütününün parçası oldunuz. Üyelik, sorumlulukları da beraberinde getirir. Çünkü bu aile, yeri geldiğinde Kurtuluş Savaşı\'nın harcını oluşturmuş, dünya bilimine sayısız yenilik sağlamış, ülkesini başarıyla temsil etmiştir. Bu toprakların batıya açılan penceresi olan Galatasaray, kupalar ve şampiyonluklarıyla ülkemize ilkleri yaşatmıştır. Bu camia, her zorluğa karşı dimdik ayakta duran bireyleri içerir\" ifadelerini kullandı.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübünün üye sayısı hakkında da, \"Şu an 8 bin üyemiz var. Genel kurullara 2 bin kişi ancak geliyor. Bu durum Galatasaray\'a yakışmıyor. Kabul dilebilir değil. Özellikle yeni üye kardeşlerime sesleniyorum; Galatasaray üyeliği önemlidir ve mesuliyet de yüklüyor. Dolayısıyla katkı vermeniz lazım. Lütfen genel kurullara katılın. Ne kadar çok sayıda olursak, ortak aklı o kadar daha kolay oluştururuz\" açıklamasını yaptı.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar ise, \"Galatasaray Türkiye\'nin en büyük markasıdır\" derken, \"Galatasaray, diğer kulüplerden farklı olarak, bir kültür kurumundan çıkmanın dışında, bir ailenin, camianın kulübüdür. Türkiye\'nin en değerli markalarından biridir. Genel kurul üyeliğinde 5 yılını dolduranlar yönetim kuruluna, 10 yılını dolduranlar ise başkanlığa seçilebilirler. Umarız aranızdan yöneticiler ve başkanlar çıkar\" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yeni üyelere beratları takdim edildi. Özel üye katılımı ile Sarı-kırmızılı kulübün bu yıl ki ödül töreninde bir ilk yaşandı. Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları\'nda yüzme dalında madalyaları bulunan down sendromlu sporcu Durducan Nevruz, Galatasaray Kulübünün ilk özel üyesi olarak tarihe geçti. Kulüp eski yöneticilerinden Ebru Köksal\'ın önerisiyle kulüp üyeliğine kabul edildiği duyurulan Durducan Nevruz\'a berat ve kartını, başkan Dursun Özbek verdi.

