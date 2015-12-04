Galatasaray Kulübü, Sabri Sarıoğlu’nun sözleşmesini değiştirdi

Galatasaray Kulübü, Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesinde yer alan 'otomatikman uzama' opsiyonunu iptal etti. Eski sözleşmeye göre tecrübeli futbolcu, 1 maç daha oynasaydı mukavelesi otomatikman uzayacaktı.

Galatasaray Kulübü konu ile ilgili kararını resmi siteden açıkladı:

"Profesyonel futbolcumuz Sabri Sarıoğlu ile şirketimiz arasında 1+1 sezon olarak imzalanan sözleşmenin, oyuncunun sezon içinde belli maç sayısına ulaşması halinde otomatik olarak uzama opsiyonu karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde iptal edilmiştir.

Altyapıdan yola çıkan, en zor zamanlarda kaptanlık pazubandını taşıyan ve her şart altında Galatasaray için terinin son damlasına kadar savaşan oyuncumuza, sergilediği Galatasaraylılık duruşundan ötürü teşekkür ederiz.

Kendisinin geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde da bu forma ve arma için elinden gelenin en iyisini yapacağına olan inancımız tamdır.”

Daha önceki sözleşmeye göre Sabri, bugün oynanacak Bursaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkması durumunda mukavelesi otomatikman 1 yıl uzuyordu, yeni durumda ise bu ihtimal ortadan kalktı.

Galatasaray yönetimi ile Sabri Sarıoğlu sezon sonunda masaya oturacak ve taraflar anlaşma sağladığı taktirde yeni mukavele imzalanacak.