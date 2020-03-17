Galatasaray Kulübü Koronavirüs önlemlerini artırdı; evden çalışma düzenine geçildi

Galatasaray Kulübü, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada binlerce insanın ölümüne yol açan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında tedbirlerini artırma kararı alırken, ülke genelinde alınan tedbirlere istinaden bir süre evden çalışma uygulamasına geçildiği açıklandı.

Sarı-kırmızılılarda Türk Telekom Stadyumu'ndaki kulüp binası ve ofislerinin yanı sıra Florya Metin Oktay Tesisleri'nin de en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edilmesini ardından bir adım daha atıldı.

Galatasaray Kulübü, ülke genelinde alınan tedbirlere istinaden bir süre evden çalışma uygulamasına geçme kararı aldı. Buna göre Galatasaray'da birçok departman mesaisini evden, interaktif ortamda toplantı ve görüşmelerini yaparak gerçekleştirecek. Kulüpteki güvenlik ve personel sayısı ise vardiya sistemi ile minimum seviyede tutulacak.

"Evinde kal"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adlı Coronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesi üzerine harekete geçen kulübümüz, çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak, her birimden nöbetçi kalmak kaydıyla tüm çalışanlarımızın 18 Mart 2020 Çarşamba günü itibariyle uzaktan çalışma (home office) düzenine geçmesini kararlaştırmıştır."