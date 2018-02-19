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Spor

Galatasaray Kulübü Doktoru İnce: "Gomis'in futbol oynamasında tıbbi olarak bir sakınca yok"

Serhan TÜRK-İSTANBUL,(DHA) Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Kasımpaşa maçının 6'ncı dakikasında kısa süreli baygınlık geçiren ve sonrasında oyuna dönen Bafetimbi Gomis hakkında açıklamalarda bulundu

19 Şubat 2018 01:17

Serhan TÜRK-İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Kasımpaşa maçının 6\'ncı dakikasında kısa süreli baygınlık geçiren ve sonrasında oyuna dönen Bafetimbi Gomis hakkında açıklamalarda bulundu.
Doktor İnce, Gomis\'in durumu ve oyuna devam etmesi hakkında şunları söyledi: \"Gomis, oyuna devam etmek istedi. Bizim araştırmalarımıza göre Gomis\'in futbol oynamasında tıbbi olarak bir sakınca yok. Bu zamana kadar forma giydiği hiç bir yerde tam bir teşhis konulmamış. Gomis, bu durumu Fransa Milli Takımı\'nda da yaşamış ve oyuna devam etmiş, Marsilya\'da 3 kez bu olayı yaşamış ve oyuna devam etmiş. Biz o an durumunu değerlendiremeğimiz için oyuna devam etmemesi konusunda ısrarcı oluyoruz  ama oyuncu net bir ısrarla oyuna devam etmek istediğini söyledi. Daha önceki deneyimlerimiz ve daha önce yapmış olduğumuz testler, Gomis\'in oyuna devam etmesine engel bir durum oluşturmadığı için biz de oynamasına izin verdik.\"
 

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