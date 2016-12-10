Galatasaray, Konya'yla Bajic pazarlığı yapıyor

Devre arasında forvet transferi ile güçlenmek isteyen Galatasaray, Atiker Konyaspor'un Boşnak forveti Riad Bajic için 2.5 milyon Euro artı bir futbolcu önerisini yaptı.

Galatasaray, devre arasında önemli takviyelere imza atmak için kollarını sıvadı. Yönetici Levent Nazifoğlu, geçen günlerde “Takımında hazır oynayan ve genç bir forveti kadromuza katacağız” diyerek golcünün şifrelerini vermişti.



amkspor'un haberine göre; sarı-kırmızılıların, Atiker Konyaspor'un golcüsü Riad Bajic'in peşinde olduğu ortaya çıktı.

Harekete geçen Galatasaray, Konyaspor yönetimiyle ilk teması gerçekleştirdi. 2.5 milyon Euro bonservis bedeli artı bir futbolcu öneren sarı-kırmızılılar, cevap beklemeye başladı.



Boşnak basını da, Galatasaray’ın Bajic ile ilgilendiğini dile getirmişti.



Bu sezon 12 lig maçında 8 gol atıp, 1 de asist yapan Bosna Hersekli futbolcu, 500 bin Euro'ya Süper Lig'e transfer olmuştu.