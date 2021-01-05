Galatasaray, Konyaspor deplasmanında; işte muhtemel 11'ler ve maç notları

Maç notları Ligde geride kalan 16 haftada sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle aldığı 30 puan ve averajla üçüncü sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 19 puanla 12. sırada yer alıyor. 39. randevu Konyaspor ile Galatasaray, lig tarihinde bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 28 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. Geride kalan 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom’un 75 golüne Konya ekibi 21 golle yanıt verdi. İki takım arasında geçen sezon İstanbul’da oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona ererken, Konya’daki karşılaşmayı Galatasaray 3-0’lık skorla kazanmıştı. Aslan Konya’ya en son 2003 yılında yenildi Galatasaray, ligde Konyaspor’a 27 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya’ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0’lık skorla aldı. Söz konusu 27 karşılaşmada Aslan 20 kez galip gelirken, 7 kez de berabere kaldı. Fatih Terim’in cezası sona eriyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı ile birlikte cezasını tamamlayacak. Terim, Fatih Karagümrük ile oynanan mücadeleden sonra 5 maç ceza almış, TFF Tahkim Kurulu daha sonra cezayı 4’e indirmişti. Deneyimli teknik adam, Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında takımının yanında olamamıştı. Emre, Marcao ve Arda cezalı Galatasaray’da Konyaspor maçı önces 3 futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Emre Kılınç kırmızı kart, Marcao ve Arda Turan da sarı kart cezasından dolayı Konyaspor maçında takımının yanında olamayacak. Sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Etebo ve Radamel Falcao ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi gören Omar Elabdellaoui maçın kadrosunda bulunamayacak. Konyaspor'un eksikleri Konyaspor'da Adil Demirbağ, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Farouk Miya, Paolo Hurtado, Ömer Ali Şahiner ve Samuel Eduok sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek isimler... 3 futbolcu ceza sınırında Konyaspor müsabakası öncesinde Galatasaray’da ayrıca 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Christian Luyindama, Younes Belhanda ve Ömer Bayram sarı kart sınırında olan futbolcular. 3 futbolcu mücadelede sarı kart görmesi halinde Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek. Antalyaspor maçında sarı kart cezasından dolayı oynayamayan Taylan Antalyalı, Konyaspor maçı ile birlikte sahadaki yerini alabilecek. Deplasman karnesi Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 7 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan aldı. Cimbom bu 7 maçta 13 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Aslan dış sahada son olarak Trabzonspor’u 2-0 mağlup etmişti. Ligin en az gol yiyen takımı Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 15 karşılaşmada rakip fileleri 25 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar kalesinde ise 10 gol gördü. Aslan bu performansıyla 21 takım içerisinde en az gol yiyen ekip olarak yer alıyor.