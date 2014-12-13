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Spor

Galatasaray, Konya'da farka koştu, liderliğe oturdu: 5-0

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Torku Konyaspor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle dönerek, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

13 Aralık 2014 22:37

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Torku Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı.

Karşılaşma boyunca üstün performans sergileyen sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı maçı, 5-0 kazanarak, liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray'ın gollerini Burak Yılmaz (2), Umut Bulut, Emre Çolak ve Hamit Altıntop kaydetti.

 

İki takımın 11'leri

 

Konyaspor: Vid Belec, Elvis Kokalovic, Selim Ay, Tolga Ünlü (Dk. 60 Gabriel Torje), Mehmet Uslu, Uğur İnceman, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Aleksandr Hleb, Hasan Kabze, Dimitar Rangelov (Dk. 46 Djalma Campos)

Galatasaray: Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Aurelien Chedjou, Semih Kaya (Dk. 73 Hakan Balta), Alex Telles, Felipe Melo, Selçuk İnan, Emre Çolak (Dk. 58 Hamit Altıntop), Wesley Sneijder, Burak Yılmaz, Umut Bulut (Dk. 69 Yasin Öztekin)

Sarı kartlar: Dk. 19 Hasan Kabze, Dk. 25 Selim Ay, Dk. 42 Uğur İnceman

Goller: Dk. 16 Umut Bulut, Dk. 23 Emre Çolak, Dk. 37 ve 57 Burak Yılmaz, Dk. 62 Hamit Altıntop

 

Karşılaşmanın önemli dakikaları

 

Mücadelede gol perdesi 16. dakikada açıldı. Sağ köşeden kullanılan köşe vuruşunda Chedjou çok iyi yükseldi, Chedjou'nun vuruşunda Konyaspor savunması topu çizgiden çıkardı. Boşta kalan topa hareketlenen Umut Bulut, Konyaspor ağlarını havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden 7 dakika Emre Çolak sahne aldı. 23 yaşındaki futbolcu, Selçuk İnan'ın güzel pasında ceza yayının üzerinden sol ayağıyla bekletmeden vurdu, top köşeye giderek ağlarla buluştu. Galatasaray, bu golle Torku Konyaspor karşısında farkı 2'ye çıkardı.

Konyaspor'a karşı farkı 2'ye çıkaran Emre Çolak, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Çolak, 2014-15 sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı 8 resmi karşılaşmada gol atamamış ve bir asist yapmıştı.

37. dakikada sarı-kırmızılı takımda Burak Yılmaz, ceza sahasına doğru topu sürdü, içeri girer girmez sol ayağıyla Konyaspor ağlarını havalandırdı. Galatasaray, bu golle rakibi karşısında skoru 3-0 yaptı.

58. dakikada Burak Yılmaz, Sabi Sarıoğlu'nun ceza sahasının sağından açtığı ortaya kafa vurdu ve kendisinin ikinci, takımının ise 4. golünü kaydetti. Burak Yılmaz, Süper Lig'deki 12. maçında 9. golüne ulaşırken, bu sezon ise toplamda 11. golünü atmış oldu.

Konya Büyükşehir Torku Arena'da goller peşpeşe geldi. Burak Yılmaz'ın ardından Hamit Altıntop sahne aldı. 62. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Sneijder, müsait pozisyonda direğe nişanladı. Dönen topu Hamit Altıntop tamamlayarak takımının 5. golünü attı. Bu gol, aynı zamanda Hamit'in geldiği günden bu yana Süper Lig'de attığı ilk gol oldu.

69. dakikada bir oyuncu değişikliği daha gerçekleştiren Hamza Hamzaoğlu, Umut Bulut'u çıkardı, Yasin Öztekin'i dahil etti. Galatasaray, son oyuncu değişikliği hakkını da sakatlanan Semih Kaya'yı oyundan alarak kullandı. 73'te Kaya'nın yerine Hakan Balta girdi. 

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor'u 5-0 mağlup ederek bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.

 

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