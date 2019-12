-Galatasaray, Keıta'nın transferinden vazgeçti İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - Galatasaray Kulübü, Katar'ın All Sadd Kulübünde forma giyen ve kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Fildişi Sahilli eski futbolcusu Abdul Kader Keita'nın transferinden vazgeçti. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, All Sadd Kulübü ile şartlarda anlaşamadıkları için Keita'yı transfer etmekten vazgeçtiklerini söyledi. Dürüst, anlaşmazlık ile ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, sarı-kırmızılı ekibin kiralamak istediği Keita'yı All Sadd Kulübünün bonservisiyle vermek istediği bildirildi.