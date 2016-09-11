Galatasaray, Kayseri deplasmanında 1 puana razı oldu

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Kayserispor, evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Ligin ilk iki haftasında galibiyet alan Galatasaray bu sezon Süper Lig'de ilk kez puan kaybı yaşadı.

Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray'ın golünü 12. dakikada Yasin Öztekin atarken ev sahibi Kayserispor'un golünü ise 40. dakikada Welliton kaydetti. Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 2'ye Galatasaray da puanını 7'ye yükseltti.

İlk 11'ler:

Kayserispor: Ali Ahamada, Anıl, Levent, Mijailovic, Kana Biyik, Ufuk, Samba Sow, Deniz, Nakoulma, Welliton, Umut Bulut

Galatasaray: Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Bruma, Sneijder, Yasin, Eren Derdiyok

De Jong 18 kişilik kadroda



Galatasaray'ın, transferin son gününde ABD'nin Los Angeles Galaxy takımından renklerine kattığı Hollandalı futbolcu Nigel de Jong maçta yedekler arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı takımla iki yıllık sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu, teknik direktör Riekerink tarafından ilk 11'de görevlendirilmedi. Galatasaray'ın yedek kulübesinde ayrıca Cenk Gönen, Hamit Altıntop, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Semih Kaya ve Josue oturdu. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Lukas Podolski, Kolbeinn Sigthorsson ile Luis Cavanda ve Salih Dursun ise Kayseri'ye getirilmedi.

Kayserispor'da 3 değişiklik



Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, ligde son yapılan Fenerbahçe maçına göre Galatasaray karşısında ilk 11'de üç değişiklik yaptı. Kutlu, Umut Sönmez, Kubilay Sönmez ve sakatlığı bulunan deneyimli savunmacı Mabiala'nın yerlerine Ufuk Budak, Samba Sow, ve Umut Bulut'a 11'de şans verdi. Genç teknik adam, Muammer Yıldırım, Kubilay Sönmez, Umut Sönmez, Furkan Yaman, Murat Duruer, Traore ve Erkam Reşmen'i yedek soyundurdu.



Kayserispor'un kaptanı Umut Bulut!



Kayserispor'un, Galatasaray'dan transfer ettiği golcü futbolcu Umut Bulut, eski takımına karşı ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıktı. Teknik direktör Hakan Kutlu tarafından ilk 11'de şans verilen Umut, ilk kez Kayserispor formasıyla eski takımına karşı mücadele etti. Galatasaray'dan eski takım arkadaşlarıyla maç öncesi sahada görüşen Umut'a, Kayserispor taraftarları da sevgi gösterisinde bulundu.



Tribünler boş



Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan maça futbolseverler fazla ilgi göstermedi. Yaklaşık 33 bin seyirci kapasiteli Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda büyük boşluklar göze çarptı. Galatasaraylı taraftarlar, kendilerine ayrılan misafir tribünü büyük oranda doldururken, Kayserispor tribünlerindeki boşluklar dikkati çekti. Karşılaşmanın biletleri 100, 200 ve 500 liradan satışa sunulmuştu.