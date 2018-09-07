Galatasaray, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

Fatih UZUNER - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanların ilkinde sabah çabuk kuvvet çalışması yapılırken ardından yenilenme koşusuyla antrenman tamamlandı.

Günün ikinci antrenmanı ise Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanın bir sonraki bölümünde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda altıya üç pas, destek ve baskı çalışmaları yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenmanı takip eden medya mensupları, antrenmanın ardından salı günü 65 yaşına giren teknik direktör Fatih Terim\'in doğum gününü kutladı.

Sarı kırmızılı takım, Kasımpaşa maçı hazırlıkları kapsamında yarın Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri\'ndeki mücadele saat 11.00\'de başlayacak.

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- Antrenmandan detaylar

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