Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) -

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmanın gerçekleştirildiği idman koordinasyon sürat çalışması ile devam etti. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Serdar Aziz, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken Maicon Roque, fizyoterapistler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı ile dün akşam İsveç’e karşı forma giyen Emre Akbaba ve Ömer Bayram, günü yenilenme çalışmasının ardından aktif dinlenmeyle tamamladı. Milli takım kamplarından dönerek dün takımla birlikte çalışan Younes Belhanda, Martin Linnes ve Sofiane Feghouli’nin ardından bugün de Fernando Muslera, takıma katılarak antrenmanda yer aldı. Nijerya Milli Takımı kampında bulunan Henry Onyekuru ise antrenmana katılmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 10.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağına antrenmanla sürdürecek.

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