Maç sonucu | Galatasaray 1-3 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Galatasaray, kötü gidişe son veremedi.

Nef Stadı'nda yapılan maça iyi başlayan ve pozisyonlar bulan taraf konuk takım Kasımpaşa oldu. Lacivert-beyazlılar, Umut Bozok ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarının ortalarında oyuna denge getiren sarı-kırmızılılar, 39. dakikada gelişen hızlı atakta Halil Dervişoğlu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, ilk yarı bitene kadar skor üstünlüğünü koruyamadı ve 45+3. dakikada Ryan Donk'un golüyle devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 56. dakikada direkten dönen şutunda golü bulamadı. Kasımpaşa ise Umut Bozok ile 60. dakikada ağları havalandırarak 2-1 üstünlük kurdu. Ev sahibi ekibin kalan dakikalardaki baskısı sonuç vermezken lacivert-beyazlılar 90+4. dakikada Kevin Varga'nın ayağından gelen ve Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla geçerli sayılan golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 9. mağlubiyetini yaşadı. Geride kalan bölümde 7 galibiyet ve 6 beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, 27 puanla 13. sırada kaldı.

Kasımpaşa ise 6. galibiyetini alarak puanını 26 yaptı ve düşme hattından kurtuldu.

Düşme hattı ile puan farkı 4

Galatasaray'ın düşme hattıyla arasındaki puan farkı 4'e indi.

Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında 27 puanda kalan sarı-kırmızılılar, 22. haftayı düşme hattının en üst sırasındaki Fraport TAV Antalyaspor'un sadece 4 puan önünde kapattı.

Üstünlüğünü koruyamıyor

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 11 maçın 6'sında puan kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, ilk golü bulduğu, 6 karşılaşmada 2 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı ve toplamda 16 puan yitirdi.

Galatasaray, ligin ilk yarısında 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa ve Trabzonspor müsabakalarından beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, ilk golü attığı Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 2-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında ise ilk golü bulduğu Atakaş Hatayspor maçında 4-2 kaybetti. Galatasaray, son olarak Kasımpaşa'ya karşı üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.

"Cimbom" ligde ilk golü attığı GZT Giresunspor, Gaziantep FK ve Fraport TAV Antalyaspor müsabakalarını 2-0, Çaykur Rizespor mücadelesini 3-2, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını ise 1-0 kazandı.

Son 11 lig maçında 1 kez kazanabildi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan "Cimbom", kalesindeki 17 gole engel olamadı.

Torrent galibiyetle tanışamadı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı ikinci maçta da galibiyet elde edemedi.

Geçen hafta Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen İspanyol teknik adam yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk sınavında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu.

İkinci maçında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, yine sahadan mağlup ayrıldı.

Halil Dervişoğlu, 6 maç sonra gol attı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Halil Dervişoğlu, Süper Lig'de 6 maç aradan sonra fileleri havalandırdı.

Son olarak 15. haftada 4 Aralık 2021'deki Altay karşılaşmasında gol sevinci yaşayan Halil, sonrasında ligdeki Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor mücadelelerini boş geçti.

Geçen maçlarda bazı taraftarların tepki gösterdiği Halil Dervişoğlu, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 3'e yükseltti.

Burak Elmas'a tepki

Ev sahibi ekibin taraftarları, başkan Burak Elmas ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.

Mücadelenin ilk yarısında Olimpiu Moturan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu devam ettirdi. Penaltı beklentisinde olan sarı-kırmızılı taraftarlar, başkan Burak Elmas'a yönelik, "Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor." şeklinde tezahürat yaptı.

Taraftarlar, ardından "Yönetim istifa" diyerek Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun görevi bırakmaya çağırdı. Maçın son bölümünde de "Yönetim istifa" tezahüratları artarak devam etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünü terk etmeyen taraftarlar, Burak Elmas'a tepkilerini sürdürdü.

Ev sahibi ekibin taraftarları, Kasımpaşa'nın 2-1 öne geçmesinin ardından da futbolcuları tezahüratlarla protesto etti. Taraftarlar, özellikle kaleci İsmail Çipe'ye tepki gösterdi.

Tribünlerde "Fatih Terim" tezahüratı

Galatasaraylı taraftarlar geçen hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim lehine tezahüratlar yaptı.

Müsabakanın 35. dakikasında skor golsüz eşitlikle devam ederken önce yönetime tepki gösteren taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar, maçın son bölümünde de Terim lehine tezahüratlarını sürdürdü.

Kasımpaşa, 4'te 4 yaptı

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Kasımpaşa, ligde Altay, Atakaş Hatayspor ve GZT Giresunspor'un ardından Galatasaray'ı da mağlup ederek çıkışını sürdürdü ve son 4 müsabakada hanesine 12 puan yazdırmayı başardı.

Bu maçlarda fileleri 9 kez havalandıran lacivert-beyazlı takım, kalesinde ise 2 gol gördü.

Umut Bozok, gol sayısını 10'a çıkardı

Kasımpaşalı futbolcu Umut Bozok, bu sezon ligde 10. kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de bu sezon 22 maçın tamamında sahaya çıkan Umut, 10 karşılaşmada fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki santrfor, son 5 lig maçında 4. golünü kaydetti.

Kasımpaşa'nın deneyimli futbolcusu Ryan Donk ise bu sezon ligde ikinci kez ağları sarstı. Donk, lacivert-beyazlı takımın 19. haftada Altay'ı 2-0 yendiği müsabakada da fileleri havalandırmıştı.

Bu sezon Süper Lig'de 8. sarı kartını gören Michal Travnik ise ikinci kez cezalı duruma düştü. Çek futbolcu, 23. haftada Yukatel Kayserispor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Eski takımına gol atan Donk sevinmedi

Kasımpaşa'da ilk yarının sonunda fileleri havalandıran eski Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, gol sevinci yaşamadı.

Mücadelenin 45+3. dakikasında skora 1-1 eşitliği getiren golü kaydeden Donk, golü kutlamadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da eski futbolcularını alkışlayarak tebrik etti.

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Stat: Nef Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Alpaslan Öztürk (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Van Aanholt (Dk. 79 Arda Turan), Morutan (Dk. 62 Emre Kılınç), Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk. 80 Oğulcan Çağlayan) Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Travnik (Dk. 90+4 Brecka), Mortadha (Dk. 90+2 Varga), Ahmet Emin Engin (Dk. 54 Fall), Umut Bozok Goller: Dk. 39 Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dk. 45+3 Donk, Dk. 60 Umut Bozok, Dk. 90+4 Varga (Kasımpaşa) Sarı kart: Dk. 52 Travnik (Kasımpaşa)

Karşılaşmanın önemli anları

4. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Hadergjonaj'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Umut Bozok'un çıkardığı şutta, kaleci İsmail Çipe gole izin vermedi.

7. dakikada soldan ceza sahasına giren Ahmet Engin, son çizgiye inerek meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Umut Bozok'a gönderdi. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada Cicaldau'nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran yerden gelen topa ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

39. dakikada Galatasaray öne geçti. Kasımpaşa'nın kullandığı kornerin ardından hızlı gelişen atakta Morutan, pasını rakip yarı alanın ilk metrelerindeki Halil Dervişoğlu'na aktardı. Hafif sağdan ceza sahasına sokulan genç futbolcu, 2 rakibini oyundan düşürdükten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

45+3. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Hajradinovic'in soldan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Tarkan Serbest, topu Donk'a aktardı. Tecrübeli oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.